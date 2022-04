Global Champions Tour im Springreiten : Katrin Eckermann siegt überraschend in Miami

Kranenburg/Miami Die 31-Jährige, die für den RV Kranenburg reitet, setzt sich in Florida im Springen um den Großen Preis mit der Stute Cala Mandia im Stechen gegen fünf Konkurrenten durch.

Die für den RV Kranenburg reitende Katrin Eckermann hat in Miami (USA) überraschend die zweite Station der Global Champions Tour gewonnen. Die 31-Jährige setzte sich im Stechen des mit 300.000 Euro dotierten Großen Preises durch. Routiniert und mit höchster Konzentration nahm sie mit der neunjährigen Cala Mandia die Hindernisse, die eine Höhe von bis zu 1,60 Metern hatten. Im Stechen, das sechs Starter erreicht hatten, erzielte sie mit der Stute, die sie seit drei Jahren reitet, nach einem fehlerlosen Umlauf in 34,58 Sekunden klar die schnellste Zeit und sicherte sich die Siegprämie von 100.000 Euro. Auf Platz zwei folgte der Ire Shane Sweetnam mit Alejandro (0/35,73) vor Gilles Thomas (Belgien) mit Luna van het Dennehof (0/36,04).

Die 31-Jährige erreichte in Florida in einer weiteren Prüfung eine Top-Platzierung. Katrin Eckermann kam in einem Springen auf Zeit über bis zu 1,55 Meter hohe Hindernisse auf den zweiten Platz. Sie musste sich mit Cala Mandia nach einem fehlerlosen Ritt in 75,02 Sekunden nur der Französin Nina Mallevaey mit Chacco Kid (0/73,59) geschlagen geben.