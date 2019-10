Fußball : Gestärkt auf Auswärtstour

Goch Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4: VfB Homberg II - Viktoria Goch (Sonntag, 15.15 Uhr).

Die Gocher Viktoria hat zwei Auswärtshürden vor der Brust. Bevor es zum SV Budberg geht, treten die Weberstädter am Sonntag beim Tabellennachbarn VfB Homberg II an. Dank der beiden Siege zuletzt gehen die Schwarz-Roten mit reichlich Rückenwind auf Reisen. „Da liegen schwere Aufgaben vor uns, aber wir sind gut gerüstet dafür“, erklärt Coach Jan Kilkens selbstbewusst. „Zwar weiß man bei einer Zweitvertretung nie so genau, was einen erwartet, aber unser Team entwickelt sich gut und das Quäntchen Glück war zuletzt auch Mal auf unserer Seite“, will der Niederländer den Positivlauf gerne fortsetzen.