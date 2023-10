Georg Mewes spricht Klartext „Der 1. FC Kleve ist meine letzte Station“

Mewes Der Aufwand ist hoch. Aber wenn man etwas gerne macht, fällt das nicht so auf. Außerdem ist meine Frau froh, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Ich brauche es auch, irgendwo am Fußballplatz zu stehen und wichtig für einen Klub zu sein. Am Bresserberg hat man mich sehr gut aufgenommen. Ich fühle mich unwahrscheinlich wohl, weil wir im Verein als Einheit fungieren. Und ich habe immer davon geträumt, irgendwann mal beim 1. FC Kleve zu arbeiten. Die Welt ist hier noch in Ordnung.