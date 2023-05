Fußball-Oberliga Kultfigur startet beim 1. FC Kleve durch

Schon an der Verpflichtung des 21 Jahre alten Mittelfeldspielers Giuliano Ismanovski, der von der DJK Arminia Klosterhardt kommt, war der Berater maßgeblich beteiligt. Nun halfen die Kontakte von Mewes erneut weiter: Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass der 1. FC Kleve in Haakon Johannes Pomorin einen neuen Ersatzkeeper verpflichtet hat, der Ahmet Taner herausfordern soll. Der 21-Jährige aus Hamminkeln war bis zuletzt Stammtorhüter bei der SpVgg Sterkrade-Nord, in dieser Saison stand er in 26 Partien zwischen den Pfosten. Der junge Mann überzeugte als Rückhalt. André Barth, 35 Jahre alt, der derzeit noch als Vertreter von Taner im Kader steht, soll unterdessen eine neue Rolle im Klub bekommen.