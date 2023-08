Reitturnier beim RFV von Driesen Asperden-Kessel Janine Drissen mit Numero Uno die Nummer eins

Hochkonzentriert ritten nicht nur die Teilnehmer der Prüfung Klasse M in das perfekt hergerichtete Dressurviereck beim Sommerturnier des RV von Driesen Asperden-Kessel. Auch die Zuschauer verfolgten nicht weniger angespannt das, was ihnen unter anderem in den Lektionen der S*-Dressur präsentiert wurde. Takt, Fleiß und Raumgriff des Pferdes wurden in den Grundgangarten gefordert, ohne hierbei den nötigen Schwung in den Galoppaden zu vergessen. Im Sattel waren die Reiter darauf bedacht, die Hilfen möglichst korrekt anzuwenden, damit auch die zu reitenden Hufschlagfiguren beziehungsweise Lektionen gelangen.