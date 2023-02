Gelungenes Reitturnier beim RFV Asperden-Kessel Tina Wellessen gewinnt Yzermann-Preis

Erneut hatte der Verein die Anlage für das Turnier exzellent vorbereitet, zu dem die Reiter in 21 Prüfungen bis zur schweren Klasse an den Start gehen konnten. Für die Zuschauer reihte sich hierbei ein Höhepunkt an den anderen, wobei Tobias Thoenes (RV von Bredow Keppeln) bereits am ersten Turniertag an der Maasstraße auf sich aufmerksam machte. Denn nicht nur in der Springpferdeprüfung der Klasse L, in der er den fünfjährigen Hengst Dacanto`s Boy vorstellte, mit dem er die Wertnote 8.5 erzielte, ritt er an die Spitze. Auch in der folgenden Springpferdeprüfung M setzte er sich mit dem Westfalen gegen die Konkurrenz durch. Dabei wurde der Auftritt des Duos von den Richtern Achim Lennartz und Heiner Messing sogar mit der Note 8.7 belohnt.