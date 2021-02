Reiten : Judith Thoenes und Markus Renzel gewinnen Springen der Klasse S

Goch Sport auf hohem Niveau gibt es bei den Turnieren auf der Anlage von Landestrainer Holger Hetzel. Laurens Houben von der RSG Niederrhein erhält die beste Note.

Und das hätte seine wahre Freude an dem gehabt, was die Reiter in den 13 Prüfungen in der wieder einmal perfekt hergerichteten Halle an der Pfalzdorfer Buschstraße geboten haben. So zum Beispiel der für die RSG Niederrhein startenden Belgier Laurens Houben, der mit Ahron EP am ersten Turniertag in der Springpferdeprüfung der Klasse M an die Spitze dieses Wettbewerbs ritt. Houben lenkte den Schimmelwallach gekonnt über die von Peter Schumacher und seiner Assistentin Julia Greve erstellten Hindernisse, wobei das Paar in keiner Phase an Rhythmus verlor und die gestellten Aufgaben stets kontrolliert bewältigte. Für August Exeler und Andre Kolman am Richtertisch gab es keine Zweifel: Das war das Beste, was sie von den 22 Teilnehmern, die in dieser Prüfung an den Start gegangen waren, gesehen hatten. Das spiegelte sich auch in der Wertnote wider: 9.0, ein glattes sehr gut. Zugleich war dieses die höchste Note, die an den Turniertagen vergeben wurde.