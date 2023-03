Waal-Rhein-Serie im Fechten Eine Lektion für den Lehrmeister

Info

Führung Der VfL Merkur hat nach den guten Ergebnissen, die er bei seiner eigenen Veranstaltung erzielt hat, in der Vereinswertung der Turnierserie die Nase weiter vorn. Er geht allerdings nur mit einem Punkt Vorsprung vor De 3 Musketiers Nijmegen in den letzten Wettbewerb, der am 21. Mai in Nimwegen stattfindet.