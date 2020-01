Reiten : Alexander Hufenstuhl gewinnt das S-Springen in Pfalzdorf

Goch-Pfalzdorf Der Auftakt der Mera-Winterturnierserie auf der Anlage von Holger Hetzel ist ein Erfolg. Laurens Houben schafft zwei Siege.

Die Zäumung war weich, die Hilfengebung des Reiters nahezu unsichtbar. Außerdem wurden die Hindernisse beim Auftakt der Mera-Winterturnierserie, die von Parcourschef Peter Schumacher in der großzügigen Halle von Organisator Holger Hetzel an der Pfalzdorfer Buchstraße erstellt wurden, vom für die RSG Niederrhein startenden Belgier Laurens Houben in der Springpferdeprüfung Klasse M* mit dem sechsjährigen Hengst Galliano weder eilig, hektisch oder zu langsam absolviert. Dafür gab es von den Richtern die Wertnote 8.70. Das war die Goldschleife für den Belgier, der in dieser Prüfung mit seinem zweiten Pferd, dem Schimmel Chester, mit der Note 8.60 auch noch den zweiten Platz erreichte.