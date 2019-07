Schwimmen : Gelungene Premiere des CSV Kleve im neuen Bad

Die Mannschaft vom Clever Schwimmverein am Sternbusch-Bad. Foto: CSV

Kleve Zum 22. Kurzbahnsprintmeeting konnte der CSV Kleve 1910 e. V. 13 Vereine aus dem Bereich des Schwimmverbandes NRW im neuen Sternbuschbad begrüßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die teilnehmenden Vereine meldeten insgesamt 250 Aktive zu ca. 1450 Einzelmeldungen und 54 Staffelmeldungen. In den jeweiligen Jahrgangswertungen ging es um Gold, Silber und Bronze. Für die Plätze 4 – 6 in den Jahrgängen gab es Urkunden. Die größte Schwimmveranstaltung am Niederrhein wurde geleitet von den beiden Schiedsrichtern Marco Jansen vom SSV Hellas Emmerich und Walter Hessmann, Duisburger SSC. Zusammen mit 30 Kampfrichtern/innen sorgten diese für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung im Wasser. Das CSV Team der Betreuer und Helferinnen und Helfer aus dem Kreis der Eltern der CSV-Aktiven waren verantwortlich für alles, was um das Becken herum zu organisieren war. Nach den beiden Wettkampftagen waren alle sichtlich geschafft und froh, dass die Veranstaltung sowohl im organisatorischen Bereich wie auch im sportlichen Bereich ein voller Erfolg war.

Bei den Schwimmwettkämpfen im Wasser zeigten sich die Aktiven des Duisburger Schwimm Team als größter Medaillensammler. Direkt danach folgten auf Platz zwei im Medaillenspiegel die Aktiven aus der Schwanenstadt vor dem Team des Dürener TV 1847 e. V. Die Aktiven des CSV Kleve 1910 e. V. erreichten in den Jahrgangswertungen insgesamt 33 Goldmedaillen, 26 Silbermedaillen und 33 Bronzemedaillen. Die schönen Einzelerfolge wurden in spannenden, engen Wettkämpfen häufig durch neue persönliche Bestzeiten gekrönt. Die Verantwortlichen des CSV-Team waren mit den gezeichneten Leistungen sehr zufrieden. Zahlreiche Aktiven konnten jetzt bereits die Pflichtzeiten für die Kurzbahnmeisterschaften des Bezirks Ruhrgebiet im Dezember 2019 in Essen erreichen. Die Einzelergebnisse sind zu finden auf der Seite des CSV Kleve 1910 e. V. im Netz unter www.csv-kleve.de.

In den Staffelwettkämpfen gab es ebenfalls spannende und sehr enge Entscheidungen. Die Staffeln des heimischen CSV konnten auch hier gut abschneiden und sich über Medaillen und Urkundenplätze freuen.

Urkundenplätze in den Staffelwettkämpfen erreichten mit Platz 6 die Nachwuchsstaffel des CSV in der Besetzung Johanna Piron, Noah Langenhuysen, Carina Seiler und Katharina Boot über 4 x 50m Freistil mixed Jahrgang 2006 und jünger. Urkundenplatz vier erreichte das CSV – Team im Jahrgang 2006 und jünger mit der Mixedstaffel in der Besetzung Konstantin van Dijk, Berit Hermsen, Artur Syrbu und Johanna Boot über 4 x 50m Lagen. Ebenfalls auf den undankbaren Platz vier schwamm die Damenmannschaft in der offenen Wertung über 4 x 50m Freistil in der Besetzung Hannah Cattelaens, Anna Chiara Schumann, Hanna Wüst und Leonie Mulder.