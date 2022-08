Testspiele der Fußball-Bezirksligisten : Gelungene Generalprobe für Alemannia Pfalzdorf und Viktoria Goch

Kreis Kleve Die beiden Mannschaften gewinnen ihre letzten Testspiele vor dem Saisonstart. Die DJK Twisteden sorgt sich um Torhüter Jakob Thielen.

Al emannia Pfalzdorf , Neuling in der Fußball-Bezirksliga, blickt nach einer gelungenen Generalprobe wieder wesentlich zuversichtlicher nach vorne. Die Mannschaft von Trainer Thomas Erkens gewann am Sonntag auf eigener Anlage den Test gegen den Bezirksligisten SV Biemenhorst verdient mit 3:0 (1:0).

„Wir haben in dieser Woche beim Training noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Das lässt uns mit einem guten Gefühl in das erste Meisterschaftsspiel am kommenden Sonntag gegen den VfL Repelen gehen“, sagte Erkens. Er hatte sich eine Woche zuvor nach dem 3:3 seines Teams im Test gegen Borussia Veen noch über einen schwachen Auftritt seines Teams geärgert. „Diesmal stimmte die Leistung, die Mannschaft hat richtig stark gespielt“, sagte Thomas Erkens. Luca Eikemper (4.) und Nick Helmus (50., 81.) erzielten die drei Treffer der Alemannia.

Der SV Rindern und der TSV Weeze mussten ihre Generalproben vor dem Saisonstart platzen lassen. Der SV Rindern sagte die Testpartie gegen Landesligist DJK SF Lowick wegen Personalproblemen ab. „Ich hätte das Team mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen müssen. Da hätte dieser Test keinen sportlichen Wert gehabt“, sagte Coach Christian Roeskens. Auch der TSV Weeze hatte nicht genug Personal für die Partie beim SuS 09 Dinslaken, nachdem sich in Felix Feddema und Benedikt van Husen zwei Akteure des Bezirksliga-Kaders am Freitag beim Spiel der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A verletzt hatten. „Diese Absage ist ärgerlich, weil wir vor dem Start gerne noch einmal gespielt hätten“, so Trainer Marcel Kempkes.