Leichtathletik : Dominic Büning gehört zur Hürden-Elite

Nachwuchstalent Adrian Büning hat in diesem Jahr schwer mit Verletzungen zu kämpfen. Foto: Birkenstock, Wolfgang

Kranenburg-Nütterden Die Gebrüder Büning aus Nütterden sind im Dreisprung und Hürdenlauf Aushängeschilder der Region. Nun stehen sie vor der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Ihr Erfolgsrezept: kein Alkohol, kaum Feiern und viel Disziplin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Dominic und Adrian Büning sind die Vorzeige-Sportler der Leichtathletikabteilung in Nütterden schlechthin. Und das trotz ihres noch zarten Alters: Adrian ist 19, Dominic gerade einmal 17 Jahre alt. Völlig überraschend aber kommt ihr Erfolg nicht, denn auch ihr Vater, Marcus Büning, hat sich als Hürdenläufer auf den Tartanbahnen dieses Landes einen Namen gemacht. Mehrfach schon stand er bei Deutschen Meisterschaften auf dem Podest.

„Ich trainiere die Jungs und stehe ihnen immer beratend zur Seite. Dabei möchte ich aber nicht disziplinieren oder Druck machen. Mir ist wichtig, dass sie eine Sportart machen. Welche das ist und wie intensiv sie diese durchziehen, entscheiden sie aber selbst“, sagt Marcus Büning. Doch die Nachwuchstalente haben sich für den Leistungssport entschieden. Die Konsequenz: Aktuell trainieren sie drei Mal pro Woche auf der Bahn, zwei weitere Male daheim. „Dieses Pensum erfordert viel Disziplin und Eigeninitiative. Doch die haben die Jungs“, sagt Büning. Vater Büning hat die Trainer-B-Lizenz erworben und will nicht nur sein Talent, sondern auch sein Wissen an die Söhne weitergeben. Dabei nutzt er sogar regelmäßig Videoanalysen, um die Bewegungsabläufe zu verbessern: Ist das Nachziehbahn hoch genug? Ist der Antritt wirklich schnellstmöglich? Sind die Armbewegungen effizient? Der Leichtathletiksport gilt zweifelsfrei als äußerst komplex.

Info Die Erfolge der Athleten bei der LN Nütterden NRW-Jugendmeisterschaften Niklas Reinsch war in der Altersklasse M15 über die 100-Meter-Distanz unterwegs. Mit einer Vorlaufzeit von 11,78 Sekunden qualifizierte er sich für den Endlauf, musste auf diesen aber verletzungsbedingt verzichten. Mit seiner Zeit hat auch er das Ticket für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Bremen gelöst. Ein weiteres Talent im Kommen. Nordrhein-Meisterschaften In der Altersklasse W15 ging Constanze Hendrickx an den Start. Sie sprang mit 5,01 Meter im Weitsprung auf den vierten Platz. Staffel Daneben schickte Nütterden in der weiblichen Jugend U18 eine 4x100m-Staffel ins Rennen. Diese lief in der Besetzung Constanze Hendrickx, Lea Brüx, Lena Bauer und Leona Bastian auf den sechsten Rang.

Zuletzt war das Duo, seit 2015 im Trikot der Leichathleten Nütterden unterwegs und seitdem bei zahlreichen Wettkämpfen erfolgreich, bei den traditionellen Nordrhein- und NRW-Meisterschaften in Mönchengladbach mit von der Partie. Adrian Büning, der in der Altersklasse U20 antrat, wurde im Dreisprung mit einer Weite von 13,01 Metern Dritter. Zur Erklärung: Beim Dreisprung muss man in drei aneinandergereihten Sprüngen möglichst weit springen. Noch besser machte es in dieser Disziplin Dominic in der Altersklasse U18. Beim Dreisprung-Wettbewerb überbot er gar noch die Weite seines Bruders, er schaffte 13,02 Meter. In seiner eigentlichen Spezialdisziplin, dem Hürdensprint, erlief er den dritten Rang nach 14,41 Sekunden.

Noch aber war sein Erfolgshunger nicht gestillt: Den folgenden Einlagelauf, ein zusätzlicher Start über die 110 Meter-Hürdenstrecke, absolvierte er ebenfalls als Dritter in einer Zeit von 14,24 Sekunden. Die Konsequenz: Nun befindet sich der 17-Jährige unter den besten zehn Hürdenspringern Deutschlands. „Das ist ein riesiger Erfolg für Dominic, mit dem wir so nicht haben rechnen können. Er hat schon jetzt eine richtig starke Saison hingelegt und diese damit gekrönt“, sagt sein Trainer. Auch bei den anschließenden NRW-Jugendmeisterschaften überzeugten die Gebrüder aus Nütterden.

Für diesen Wettkampf hatten sich Adrian und Dominic beinahe selbstverständlich qualifiziert. Adrian startete über die 110-Meter-Hürdendistanz und verpasste das Treppchen nur knapp. Er wurde final Vierter. Und dennoch: Seine Vorlaufzeit von 15,22 Sekunden bedeutete für ihn die ersehnte Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften im baden-württembergischen Ulm. Auch Dominic ging in Duisburg an den Start und gewann die Sprintstrecke über 110 Meter sensationell in 14,40 Sekunden. „Es macht ihn unglaublich stolz, sich nun NRW-Meister nennen zu dürfen. Das ist der Ertrag richtig harter Arbeit“, sagt Marcus Büning. Auch Dominic hat sich mit dieser Marke für die Jugendmeisterschaften qualifiziert. Diese finden am ersten Augustwochenende statt.

Weiterhin will sich das Duo mit dem Dreisprung und dem Hürdenlauf auf zwei Sportarten fokussieren, wenngleich das im Breiten- wie im Spitzensport eher unüblich ist. Doch Vater und Mutter Büning stehen hinter ihnen, unterstützen jedwede sportliche Betätigung.