Futsal : Gastgeber brillieren

Die deutsche Mannschaft gewann bei der fünften Auflage des Klever Futsal-Cups.

Die Hochschule Rhein-Waal ist international, so viel steht fest. Dort treffen junge Menschen, zahllose Nationalitäten und Kulturen aufeinander.

Was sie in Kleve untrennbar eint: die Liebe zum Fußball. Auch deshalb avancierte das fünfte Futsal-Turnier, der „International Football Cup 2019”, unter der Regie der Hochschulsporttrainer Andrej Kornelsen und Brendon Romero zu einem vollen Erfolg.

In diesem Jahr nahmen knapp 150 Studenten an dem Traditionsturnier teil, das auf der Platzanlage von Siegfried Materborn und dem SSV Reichswalde stattfand. Ähnlich viele Zuschauer fanden den Weg an den Sportplatz.