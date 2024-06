Fußballkreis Kleve/Geldern am Tiefpunkt 1. FC Kleve – danach kommt lange nichts

Kreis Kleve · Für den Fußballkreis Kleve/Geldern brechen traurige Zeiten an. Immerhin spielen die Rot-Blauen vom Bresserberg noch in der fünfthöchsten Spielklasse. Erstmals seit langer Zeit mischt keine einzige Mannschaft in der Landesliga mit.

21.06.2024 , 15:29 Uhr

Das Aushängeschild des Kreises Kleve/Geldern: Richtige Stadionatmosphäre gibt’s in der nächsten Saison nur am Klever Bresserberg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Volker Himmelberg und Maarten Oversteegen