Fußball : Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

A-Liga-Spitzenreiter Uedemer SV – hier Verteidiger Jonas van den Heuvel (l.) – fordert Neuling Viktoria Winnekendonk heraus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Zwei Derbys, ein Kellerduell und ein Spitzenspiel: Die Freunde des gepflegten Amateurfußballs kommen im Kreisgebiet am Wochenende wieder einmal voll auf ihre Kosten. Unter anderen möchte A-Ligist Uedemer SV Platz eins behaupten.

Von Hans Sterbenk, Volker Himmelberg, Per Feldberg und Peter Nienhuys

SV Vrasselt – RSV Praest (Sonntag, 15.30 Uhr). In Emmerich kommt es am Sonntag zum sogenannten „Süd-Derby“: In der Bezirksliga steht das Duell zwischen den Nachbarn SV Vrasselt und RSV Praest auf dem Programm. In der Vergangenheit fanden die prestigeträchtigen Vergleiche zumeist auf Augenhöhe statt. Doch davon kann aktuell nicht die Rede sein. RSV-Trainer Roland Kock hat seine Jungs nach den beiden ernüchternden Spielzeiten in der Landesliga wieder in die Spur gebracht. Nach guten Leistungen in den vergangenen Wochen sind die Praester mittlerweile auf Platz drei vorgerückt. Ganz anders die Situation beim Gastgeber, der als Schlusslicht magere vier Punkte auf dem Konto hat. Schon neun Zähler beträgt der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Verlieren ist morgen keine Option für den SVV, nur ein Sieg hilft weiter.



FC Aldekerk – Alemannia Pfalzdorf (Sonntag, 15.30 Uhr). Acht Punkte aus fünf Spielen – der Bezirksliga-Aufsteiger aus Pfalzdorf punktet in der Fremde im Stile einer Mannschaft, die sich in Sachen Klassenerhalt keine Sorgen machen muss. Der gravierende Haken an der Sachen: Da die Alemannia bislang alle sechs Begegnungen im heimischen Heribert-Ramrath-Stadion verloren hat, reist die Mannschaft am Sonntag als Viertletzter zum Vorletzten. Die Aldekerker Landwehr-Arena ist somit Schauplatz eines echten Kellerduells. Für beide Mannschaften geht es darum, möglichst mit einem Sieg den Anschluss ans rettende Ufer herzustellen und möglicherweise sogar den Sprung aus der Abstiegszone zu schaffen. Abgesehen vom 1:4 an der Straelener Römerstraße deutete Gastgeber FC Aldekerk zuletzt einen Aufwärtstrend an. Gegen den Kevelaerer SV gelang Saisonsieg Nummer zwei (2:1). Und im Pokalspiel beim A-Ligisten Arminia Kapellen traf die drittschwächste Offensive der Bezirksliga acht Mal ins Schwarze.

Uedemer SV – Viktoria Winnekendonk (Sonntag, 15.15 Uhr). Das Spitzenspiel des 14. Spieltages in der Kreisliga A Kleve/Geldern findet in Uedem statt. Die Gastgeber sind im bisherigen Saisonverlauf ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der Tabellenführer hat bereits 34 Punkte auf seinem Konto und damit die Ansprüche auf die direkte Rückkehr in die Bezirksliga eindrucksvoll untermauert. Zuletzt demonstrierte die Mannschaft von Trainer Martin Würzler beim 9:0-Auswärtssieg in Wetten, wozu sie an einem guten Tag in der Lage ist. Das soll am Sonntag auch der starke Neuling aus Winnekendonk zu spüren bekommen, der zuletzt mit dem 2:3 gegen Bezirksliga-Absteiger SV Walbeck seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste.



Arminia Kapellen – SG Kessel/Hommersum-Hassum (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber konnten in den letzten vier Meisterschaftsspielen keinen Dreier mehr einfahren, hinzu gesellte sich im Kreispokal eine 4:8-Niederlage gegen den Bezirksliga-Vorletzten FC Aldekerk. Ganz bitter verlief der vergangene Sonntag, als sich die Arminia in der Nachspielzeit in Herongen den Ausgleich zum 2:2-Endstand einhandelte. Zwar steht die Mannschaft um Trainer Marcel Lemmen mit derzeit 19 Zählern im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, doch für die Moral wäre ein Sieg enorm wichtig. Gegen die Gäste aus Kessel/Ho.-Ha. wird dies allerdings kein leichtes Unterfangen. Schließlich verfügt die Spielgemeinschaft über eine der besten Abwehrreihen der Liga. Um beim Gelderner Club bestehen zu können, muss auch im Angriff endlich mal der Knoten platzen.