Die Highlights auf den Plätzen im Kreis Kleve : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Viktoria-Trainer Daniel Beine plant gegen die Reserve vom Klever Bresserberg einen Derbysieg ein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Für den Bezirksligisten 1. FC Kleve II geht das Hammer-Auftaktprogramm mit dem Gastspiel bei Viktoria Goch in die nächste Runde. TSV Weeze reist zum Angstgegner FC Aldekerk.

Von Joachim Schwenk, Per Feldberg, Peter Nienhuys, Hans Sterbenk und Volker Himmelberg

Viktoria Goch – 1. FC Kleve II (Sonntag, 15 Uhr). Der Spielplan-Gestalter der Bezirksliga-Gruppe vier hat es diesmal wahrlich nicht gut mit dem 1. FC Kleve II gemeint. In den ersten beiden Partien traf die Mannschaft des neuen Trainers Marco Schacht auf den VfL Tönisberg und den GSV Moers, die sich selbst zu Favoriten auf den Aufstieg ernannt haben. Und jetzt geht es gegen Vizemeister Viktoria Goch, der beim Thema Titel seinen Hut zwar nicht in den Ring geworfen hat, dem aber ebenfalls zuzutrauen ist, ganz oben mitzumischen. Voraussetzung dafür ist, dass die Viktoria den Trend der ersten beiden Spieltage, an denen sie die Partien gegen vermeintlich schwächere Gegner mit der nötigen Seriosität bestritten hat, bestätigt. Ansonsten wird etwas drin sein für den 1. FC Kleve II, der auch deshalb unbedingt punkten will, damit die Mannschaft im Neuaufbau nicht von Beginn an der Musik hinterherläuft.



FC Aldekerk – TSV Weeze (Sonntag, 17 Uhr). Vielleicht wird sich der eine oder andere Anhänger des TSV Weeze noch an den 6. Mai 2012 erinnern können. Damals schoss ein gewisser Martin Würzler, der heute als Trainer mit dem Uedemer SV die A-Liga-Tabelle anführt, das Tor zum 2:0-Endstand. Seitdem haben die Blau-Gelben nicht mehr gegen den FC Aldekerk gewinnen können – das nennt man dann wohl Angstgegner. Der Gastgeber geht auch diesmal als Favorit ins Spiel. Die Mannschaft um Trainer Danny Thönes hatte zuletzt zwar unglücklich in Xanten das Nachsehen, scheint aber an die starken Auftritte der Vorsaison anknüpfen zu können.

SV Walbeck – Uedemer SV (Sonntag, 15 Uhr). In Walbeck treffen am Sonntag die beiden Bezirksliga-Absteiger aufeinander. Beide Teams haben sich in der Kreisliga A Kleve/Geldern schnell akklimatisiert und die ersten vier Spiele ungeschlagen überstanden. Die Zielsetzungen beider Mannschaften sind allerdings völlig unterschiedlich. Während Walbecks neuer Trainer Andre Birker sich mit seiner neu formierten Mannschaft auf den Klassenerhalt konzentriert, strebt die Elf aus Uedem die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga an. Der Anfang ist gemacht: Mit vier Siegen thront der USV an der Tabellenspitze und denkt überhaupt nicht daran, die Serie am Walbecker Bergsteg abreißen zu lassen.

SC Blau-Weiß Auwel-Holt – TSV Nieukerk (Sonntag, 15 Uhr). In der vergangenen Saison konnte der Sport-Club den Klassenerhalt frühzeitig unter Dach und Fach bringen. In der neuen Saison läuft’s allerdings noch nicht rund. Der Gastgeber beklagt personelle Probeme, trifft das Tor viel zu seIten und hat erst zwei Punkte auf seinem Konto. Gegen den Nachbarn aus Nieukerk soll am Sonntag der erste Sieg her – ansonsten droht vorerst ein Stammplatz in der Abstiegszone.



SV Schottheide-Frasselt – 1. FC Kleve III (Sonntag, 15 Uhr). Am Sonntag treffen in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern zwei Verlierer der ersten beiden Spieltage aufeinander. Der Gastgeber, Neunter der Vorsaison, hatte vor der Spielzeit einen immensen Aderlass von Leistungsträgern zu verkraften. Außerdem kam mit Rolf Eschenbrücher ein neuer Trainer auf die Kommandobrücke. Jetzt zählt nur der Klassenerhalt – die ersten Punkte sollen gegen den 1. FC Kleve III eingefahren werden. Die Klever um Coach Aref Harb, im Vorjahr Sechster, werden sicherlich versuchen, etwas Zählbares aus Schottheide mitzunehmen, um nicht gleich den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld zu verlieren. Zumal in den nächsten Wochen starke Gegner auf die Rot-Blauen warten.