Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen will nicht mit leeren Händen zurückkehren

Kleve Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi ist am Sonntag beim Zweitliga-Absteiger DSC Arminia Bielefeld zu Gast. Der Coach wundert sich etwas über die bisher bescheidene Bilanz des Gastgebers.

Das hat der VfR bereits verinnerlicht. Dem anderen Zweitliga-Absteiger SpVg Berghofen rang das Team beim 1:1 vor zwei Wochen einen Punkt ab. Auch am Sonntag will man gewiss nicht zweieinhalb Stunden im Auto sitzen, um dann mit leeren Händen nochmal genauso lange heimzufahren. „Wir wollen mit einer guten Einstellung wieder vernünftig in die Partie kommen, um dann zu erkennen, was nach hintenheraus möglich ist“, so Scuderi. Man wolle nicht erneut, wie beim 0:4 in Leverkusen, einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen müssen. Der VfR-Trainer rechnet allerdings mit hochmotivierten Bielefelderinnen: „Mit Blick auf ihre bisherigen Ergebnisse, werden wir wohl einen Gegner vorfinden, der die ersten drei Punkte einsammeln möchte.“ Der Herausforderung wolle man sich stellen. „Um das Spiel für uns zu entscheiden, müssen wir gut und besonnen in die Partie kommen“, sagt Sandro Scuderi.