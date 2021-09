Fußball : Frauen des VfR Warbeyen geben sich keine Blöße

Kleve Der Fußball-Regionalligist siegt beim Landesligisten Blau-Weiß Mintard deutlich mit 5:0 und qualifiziert sich somit für den Niederrheinpokal 2021/22.

Der Frauenfußball-Regionalligist VfR Warbeyen hat die Pflichtaufgabe beim Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard souverän erfüllt und sich somit für den Niederrheinpokal 2021/22 qualifiziert. 5:0 (2:0) lautete der Endstand. In der Partie am Mittwochabend im Mülheimer Stadtteil ließ der VfR von Beginn an keine Zweifel aufkommen.