Fußball : VfR Warbeyen muss wieder gegen ein Top-Team antreten

VfR-Trainer Sandro Scuderi sagt, dass sein Team sehr motiviert ist. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In der Regionalliga der Frauen erwartet das Team wieder eine schwere Aufgabe. Am Samstag ist der VfL Bochum zu Gast. Am Rande der Partie findet der vom VfR initiierte „Spender-Suchtag“ statt. Denn ein Knochenmark-Spender für eine an Blutkrebs erkrankte Mutter aus der VfR-Familie wird gesucht.

Ein Topspiel jagt das nächste. In der Fußball-Regionalliga der Frauen empfängt der VfR Warbeyen heute um 15 Uhr in der Klever Eroglu-Arena den VfL Bochum. Der Vizemeister der Vorsaison hinkt den eigenen Erwartungen noch hinterher und hat sich zunächst im Tabellenmittelfeld platziert. Zwölf Punkte aus sieben Spielen bedeuten Platz sieben. Zuletzt gewann der VfL mit 4:0 gegen Schlusslicht SpVg Berghofen. Er darf sich zudem auf die Fahne schreiben, Ligaprimus SGS Essen II beim 3:2-Auswärtssieg die bisher einzige Niederlage zugefügt zu haben. Remis gegen Gütersloh (2:2), Spoho Köln (5:5) und Borussia Mönchengladbach (3:3), gegen die der VfL Bochum eine 3:0-Führung noch aus der Hand gab, verhageln dem Tabellensiebten ein wenig die Bilanz.

Auch VfR-Trainer Sandro Scuderi kennt die Ergebnisse der Bochumerinnen. Er erwartet ein enges Spiel. „Das wird eine wirklich tolle Begegnung gegen einen Gegner, der seine eigenen Erwartungen bisher noch nicht wirklich erfüllen konnte. Sie sind definitiv höher anzusiedeln, als die Tabelle aussagt“, sagt er.

Sein Team stellte zuletzt beim 0:0 gegen den bisherigen Tabellenführer Arminia Bielefeld unter Beweis, dass es gegen die Top-Teams ein Wörtchen mitsprechen kann. Das soll auch gegen den VfL so bleiben. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Spannung ist hoch. Wir werden top eingestellt sein. Nur im letzten Drittel gilt es, einen Ticken entschlossener aufzutreten. Ansonsten bin ich guter Dinge“, sagt Scuderi.