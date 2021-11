Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen freut sich auf das Duell mit dem GSV Moers

Kleve Die Mannschaft ist an diesem Sonntag beim Tabellenschlusslicht zu Gast. Trainer Sandro Scuderi rechnet aber nicht mit einem Selbstläufer für sein Team.

Für den Frauenfußball-Regionalligisten VfR Warbeyen ging am vergangenen Wochenende eine lange Negativserie zu Ende. Seit dem 1:0-Sieg am ersten Spieltag gegen den SV Budberg hatte die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi in der Liga keine drei Punkte mehr einfahren können. Beim 6:1-Heimerfolg über Menden schoss sich der VfR nun den Frust der vergangenen Wochen quasi von der Seele.