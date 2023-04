Frauenfußball-Regionalliga VfR Warbeyen setzt seine Erfolgsserie fort

Der Frauenfußball-Regionalligist legte los wie die Feuerwehr. Bereits nach drei Minuten brachte Sophie Schneider den Ball im Bochumer Tor unter – 1:0. In der Folge ließen die Gäste, die bis dato noch kein Spiel in Bochum für sich entscheiden konnten, eine Reihe an hochkarätigen Chancen ungenutzt.