Fußball-Kreisliga A : Jamie Caspers ist der Torgarant des SV Grieth

Kalkar Der 26-Jährige hat bereits neun Treffer für den A-Ligisten erzielt. Obwohl er schon seit zwei Jahren für den Verein aufläuft, ist er noch immer mit seinem Ex-Klub Alemannia Pfalzdorf verbunden.

Von der Jugend an trug der mittlerweile 26-jährige Jamie Caspers das Trikot von Alemannia Pfalzdorf. Doch nach einigen Meinungsverschiedenheiten mit seinem damaligen Trainer Markus Hierling entschlossen sich Caspers und Niklas Hoffmann, die Alemannia schweren Herzens zu verlassen. Denn beide wollten beweisen, dass sie in der Fußball-Kreisliga A überzeugen können und hielten entsprechend nach einem Klub aus dieser Klasse Ausschau.

Eine neue Heimat fanden sie dann zur Spielzeit 2020/21 beim damaligen Aufsteiger SV Grieth. Und hier hat sich Jamie Caspers mittlerweile zum „Torschützen vom Dienst“ entwickelt. In der abgebrochenen Vorsaison traf er in sechs Partien zehn Mal. Und auch in dieser Spielzeit können sich die Griether Mannschaftskameraden auf die Treffsicherheit des gelernten Maurers verlassen.

Aber auch beim SV Grieth sei die Kameradschaft vorbildlich. Niklas Hoffmann und er seien vor zwei Jahren sehr herzlich aufgenommen worden und fühlten sich auch schnell voll integriert. Und Caspers bekam das Vertrauen vom damals ebenfalls neu nach Grieth gewechselten Trainer Thomas von Kuczkowski. „Er hat an mich geglaubt und mir Spielzeit gegeben. Und dieses Vertrauen scheine ich auch gebraucht zu haben. Denn bereits in der ersten, leider abgebrochenen Saison, hat es ja gut geklappt. Ich denke, dass ich sein Vertrauen auch zurückgezahlt habe.“

Und an diesem Vertrauensverhältnis hat sich auch nach der langen Pause und in der neuen Spielzeit nichts geändert. Und Caspers trifft weiter. Sportlich möchte er mit dem SV Grieth in die Aufstiegsrunde. „Das wäre schon ein riesiger Erfolg für uns und dann natürlich nochmals eine neue Herausforderung“, so Caspers. Pläne für die Zeit nach dieser Saison hat er jedoch noch nicht. Es seien noch keine Gespräche geführt worden. Klar ist für ihn aber auch, dass es einen Wechsel von Grieth zu einem anderen Verein als der Alemannia grundsätzlich nicht infrage kommen wird. „Spätestens bei den Altherren werde ich wieder das Pfalzdorfer Trikot tragen.“ Mit seinen 26 Jahren ist Caspers aber gerade erst im besten Fußballeralter angekommen.