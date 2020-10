Fußball : Viktoria holt trotz zwei Mann mehr nur Remis gegen Moers

Goch Der Fußball-Bezirksligist lässt gegen den GSV unnötig Punkte liegen. Die Gäste geben sich trotz zweier Platzverweise nicht auf und kommen in der Schlussphase zum Ausgleich.

In der ersten Halbzeit brachte Abwehrspieler Daniel Vogel die Gastgeber zunächst in Front (17.). Zwingende Chancen, auf 2:0 zu stellen, hätten sich, so Beine, in der Folge jedoch nicht ergeben. Nach dem Seitenwechsel schwächten sich die Moerser dann selbst – Schiedsrichter Carsten Bongers sprach zwei gelb-rote Karten aus. Wer dachte, die Gocher hätten nun leichtes Spiel, irrte sich aber. Mit neun Mann gelang dem GSV tatsächlich noch der Ausgleich. Tobias Kästner traf nach 80 Minuten zum 1:1. „Wir haben gegen einen unangenehmen Gegner relativ wenig zugelassen. Aus den Platzverweisen müssen wir jedoch mehr Profit schlagen“, konstatierte Daniel Beine nach Abpfiff.