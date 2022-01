Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen ist in der Liga angekommen

Kleve Der Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi gelingt nach einem durchwachsenen Start noch ein versöhnlicher Jahresabschluss. In der Offensive ist der Knoten geplatzt.

Der Start in die Saison verlief noch gut. Zum Auftakt siegte der VfR Warbeyen mit 1:0 beim SV Budberg. In den folgenden drei Partien rang das Team den Zweitliga-Absteigern SpVg Berghofen und Arminia Bielefeld immerhin noch jeweils einen Punkt ab. Dann gab es Rückschläge. Im Oktober gingen alle fünf Begegnungen verloren. Das 1:1 gegen Recklinghausen wurde dabei nachträglich für die Gäste gewertet, da eine nicht spielberechtigte Akteurin eingesetzt worden war. Doch mit einem Endspurt sorgte die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi schließlich für einen versöhnlichen Jahresabschluss.

„Das war in jeglicher Hinsicht eine ganz, ganz spannende Hinrunde“, sagt Scuderi. Für sein Team ist es zwar die zweite Spielzeit in der Regionalliga. Da die Saison 2020/21 jedoch bereits nach fünf Partien unterbrochen und dann abgebrochen werden musste, konnte der VfR in der dritthöchsten Klasse da noch nicht so richtig Fuß fassen. „Wir mussten erst einmal in der Liga ankommen. Da galt es einige Entwicklungsschritte zu gehen. Erfahrung muss man sammeln“, so Scuderi.