Frauen-und Mädchenfußball : Der VfR Warbeyen hat große Pläne

Das Frauen-Team des VfR (helle Trikots) – hier in der Partie gegen den SV Walbeck – will mittelfristig in die Regionalliga aufsteigen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve-Warbeyen Der Verein will für sein Talentförderzentrum im Frauen- und Mädchenfußball eine Anlage mit zwei Kunstrasenplätzen sowie acht Umkleidekabinen bauen. Der Bedarf dafür sei auf jeden Fall da, sagt der Sportliche Leiter Sven Rickes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Der VfR Warbeyen denkt seine eigene Zukunft groß. Und das, obwohl die Schwarz-Weißen erst vor wenigen Wochen einen empfindlichen Rückschlag verkraften mussten. Am zweiten Weihnachtstag hatten Vandalen die Platzanlage am Duvenpoll regelrecht umgepflügt. Seitdem kann dort kein Fußball mehr gespielt werden. Wenn es nach Sven Rickes geht, soll jedoch ohnehin nicht mehr allzu lange auf dem Rasenplatz des VfR gekickt werden. Der Sportliche Leiter des Talentförderzentrums „Kämpferherzen“ für Mädchen- und Frauenfußball hat mit seinen Vorstandskollegen einen Antrag bei der Stadt eingereicht, der die Schaffung eines modernen Standorts für Leistungssport in Warbeyen vorsieht. „Der Bedarf ist da“, sagt Rickes.

Der VfR Warbeyen möchte eine Anlage mit acht Kabinen sowie zwei ganzjährig bespielbare Kunstrasenplätze mit Flutlicht. Zum Hintergrund: Bisher steht dem Verein bloß ein nunmehr ramponierter Rasenplatz zur Verfügung. Hinzu kommt eine weitere Rasenfläche neben dem Klubhaus, die jedoch nicht den Normen für den Spielbetrieb entspricht. „Es geht bei diesem Plan um die Erhaltung und Weiterentwicklung des Standorts Warbeyen und um den Erhalt der Dorfgemeinschaft“, sagt Rickes.

Info 125 Spielerinnen und knapp 40 Betreuer Öffentlichkeitsarbeit Um den Planungen zur Errichtung eines Zentrums für Leistungssport in Warbeyen Ausdruck zu verleihen, haben die Initiatoren einen aufwendigen, fünfminütigen Werbefilm entwickelt. Dieser wird über das Internet verbreitet. Dimensionen Für den VfR Warbeyen gehen in der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit 2019/2020 fünf Mädchen- und zwei Frauen-Mannschaften sowie ein Männer-Team an den Start. Zum Talentförderzentrum „Kämpferherzen“, das der VfR mit dem 1. FC Kleve betreibt, gehören aktuell 125 Spielerinnen und knapp 40 Betreuer.

Dabei plant die Stadt Kleve perspektivisch ohne den Sportplatz am Duvenpoll. Grundlage dafür ist der Sportentwicklungsplan (SEP) von 2011. Demnach sollen in der Kreis­stadt vier Sportzentren entwickelt werden. Berücksichtigt wurden bei dem Plan der Sporthochschule Köln das Sportzentrum des 1. FC Kleve am Bresserberg und jenes in der Oberstadt für den SV Siegfried Materborn und den SSV Reichswalde. Hinzu kommen der Standort beim SV Rindern für die Vereine in der Düffelt und das Sportzentrum „Kleve Unterstadt“.

Dort sollen den Vorstellungen der Sportwissenschaftler nach neben dem BV DJK Kellen auch Rheinwacht Erfgen und der VfR Warbeyen irgendwann ihre sportliche Heimat haben. „Bei diesen Planungen ist der Leistungssport im Mädchen- und Frauenfußball allerdings noch nicht berücksichtigt worden“, sagt Sven Rickes. Daher sei es seiner Meinung nach wichtig, den Sportentwicklungsplan zu überarbeiten.

Immerhin erlebte das Talentförderzentrum in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg. So renovierte der VfR Warbeyen in Eigenleistung die Platzanlage und das Vereinsheim, wo unter anderem Kurs- und Videoanalyseräume eingerichtet worden sind. Mit den beiden Frauen-Teams sowie den U-16- und U-17-Mannschaften trainieren vier der sechs Teams leistungsorientiert. Das beinhaltet drei bis vier Einheiten á zwei Stunden pro Woche. Zudem finden in Warbeyen immer wieder Lehrgänge für Spielerinnen und Übungsleiter statt.

„Wir sind zu einem Aushängeschild für die Stadt Kleve geworden und repräsentieren die Farben der Stadt weit über ihre Grenzen hinaus“, sagt Rickes. Im Vorfeld der jetzt unterbrochenen Saison hatten die Vereinsverantwortlichen mit gleich mehreren niederländischen Neuzugängen für die erste Frauen-Mannschaft sowie der Verpflichtung von Trainer Sandro Scuderi ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Das mittelfristige Ziel: der Aufstieg in die Fußball-Regionalliga.

Schon jetzt befinden sich die Schwarz-Weißen auf bestem Wege dorthin. Aktuell steht die Mannschaft von Scuderi in der Niederrheinliga auf Tabellenplatz drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter MSV Duisburg II, der bereits eine Partie mehr ausgetragen hat, beträgt lediglich einen Punkt. „Ich gehe davon aus, dass die Frage, wer denn aufsteigt, am Grünen Tisch beantwortet wird“, sagt Übungsleiter Sandro Scuderi.

Allerdings seien die Voraussetzungen der Mannschaft gut, den Aufstieg bereits im ersten Jahr seiner Amtszeit zu schaffen. Wichtiger Anhaltspunkt dafür, dass der VfR diesen verdient hätte, sei auch der 2:1-Sieg gegen den Klassenprimus MSV Duisburg II gewesen, als 300 Zuschauer den Duvenpoll besuchten. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und bisher eine starke Saison hingelegt“, sagt Sandro Scuderi.

Sollte die Spielzeit doch noch fortgesetzt werden, scheint klar zu sein, dass keine Partien mehr auf der Platzanlage des VfR Warbeyen ausgetragen werden. Seit dem Vandalismus-Vorfall Ende des vergangenen Jahres ist der Rasen unbespielbar. Christian Nitsch sprach als Vorsitzender damals vom „schwärzesten Tag in der Geschichte des Vereins“. Bis zum Corona-Lockdown kamen die Mannschaften des VfR unter anderem beim SV Rindern, dem SSV Reichswalde, BV DJK Kellen und dem 1. FC Kleve unter.

Dem Klub zu Folge brauche es eine aufwendige Generalüberholung, um den Rasenplatz wieder fit für den Spielbetrieb zu machen. Zwar vermittle der Rasen optisch nun bereits wieder einen besseren Eindruck. Die bis zu 20 Zentimeter tiefen Furchen seien allerdings noch immer da. „Der Rasen wurde nur schick kurzrasiert. Darauf kann aber noch immer nicht gespielt werden“, sagt Rickes. Bereits wenige Tage, nachdem der Platz umgepflügt worden war, hätten die Funktionäre des VfR den Entschluss gefasst, einen ambitionierteren Plan auf die Beine zu stellen.

Bei der Jahreshauptversammlung Ende Februar habe man sich bereits die Zustimmung der Mitglieder eingeholt, diesen weiterzuentwickeln. Nun sei der Plan der Stadtverwaltung und den im Stadtrat vertretenen Fraktionen vorgestellt worden. Bisher sei das Echo der Lokalpolitik überwiegend positiv gewesen. Auch für die Finanzierung des millionenschweren Projektes habe man bereits konkrete Vorstellungen entworfen, sagt Rickes. Wir wollen den kommunalen Haushalt der Stadt Kleve nicht belasten.“