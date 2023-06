Fußball-Verband Niederrhein hat Klassen eingeteilt Das sind die Gegner der Landes- und Bezirksligisten

Der Fußball-Verband Niederrhein hat am Mittwoch die Einteilung der Gruppen in der Landes- und Bezirksliga festgelegt. Unangenehme Überraschungen gab es für die Teams des Kreises Kleve/Geldern nicht. Die wichtigste Nachricht: Die zehn Bezirksligisten des Kreises spielen auch in der kommenden Saison in einer Staffel. Sie treffen dabei in der Gruppe vier – wie bisher – auf Gegner aus dem Kreis Moers. Hinzu kommen drei Mannschaften des Kreises Rees/Bocholt, dessen Teams auf zwei Staffeln aufgeteilt wurden – darunter der RSV Praest und der SV Haldern.