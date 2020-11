Fußball : FVN verlängert Corona-Pause bis Mitte Januar

Auch in den kommenden Wochen wird im Amateurbereich kein Ball über die Plätze am Niederrhein rollen. Foto: dpa/Tobias Hase

Niederrhein Der Verband Niederrhein hat am Donnerstagabend entschieden,die Amateurkicker in die Winterpause zu schicken. Die Saison wird frühestens am Wochenende 23./24. Januar fortgesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Cadel und Joachim Schwenk

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) verlängert – wie schon erwartet wurde – die seit Anfang November bestehende Saisonunterbrechung. Bis Mitte Januar sollen keine Bälle rollen. Grund sind die weiterhin hohen Corona-Fallzahlen. Die Entscheidung fiel am Donnerstagabend in einer Videokonferenz, nachdem es am Mittwoch schon ein erstes virtuelles Treffen zu dem Thema gegeben hatte. „Wir haben den berechtigten Wunsch der Vereine wahrgenommen, gerade für die Zeit über Weihnachten und Neujahr eine Planungssicherheit zu bekommen“, wird FVN-Präsident Peter Frymuth in einer Mitteilung des Verbandes zitiert.

Auch das weitere Vorgehen wurde vereinbart. Der Spielbetrieb soll frühstens zwei Wochen nach Öffnung der Sportanlagen erfolgen, um den Klubs genügend Vorbereitungszeit zu geben. Der Pflichtspiel-Betrieb soll frühestens am Wochenende 23./24. Januar starten. Die seit Ende Oktober abgesetzten Spieltage werden ab besagtem Wochenende chronologisch terminiert. Die im Jugendbereich vorgenommenen Ansetzungen der Hinrunden-Spieltage ab 23./24. Januar bleiben bestehen. Anschließend werden die abgesetzten Hinrunden-Spieltage nachgeholt, bevor die Rückrunde beginnt.

Holger Tripp, Vorsitzender des Fußballausschusses im Kreis Kleve/Geldern, hatte sich bei der ersten Telefonkonferenz des Verbandes am Mittwoch auch dafür ausgesprochen, die Kicker in die Winterpause zu schicken. „Wir hätten im Kreis Kleve/Geldern auf jeden Fall 2020 nicht mehr gespielt“, sagt er. Jetzt müsse man die Entwicklung in der Corona-Krise abwarten. „Wenn es die Schutzverordnung zulässt, wollen wir versuchen, auf Kreisebene deutlich eher zu starten, als es ursprünglich geplant war“, so Tripp. Eigentlich sollte die Winterpause in den Kreisligen bis Ende Februar dauern.