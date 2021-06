Fußball : 1. FC Kleve favorisiert Modus mit Auf- und Abstiegsrunde

Der 1. FC Kleve – hier Luca Thuyl (rechts) – konnte in der abgebrochenen Saison nur zehn von 44 geplanten Partien absolvieren. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Verband Niederrhein spricht mit den Oberliga-Klubs darüber, wie die Saison 2021/22 in der Klasse ablaufen könnte. Der FVN ist zuversichtlich, dass die Spielzeit Mitte August beginnen kann.

Der Fußball kommt nach einem monatelangen Lockdown für den Amateursport wieder ins Rollen. Ein Trainingsbetrieb ist mittlerweile ohne Einschränkungen möglich. Auch Spiele können angepfiffen werden, weil die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gesunken ist. Und der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) kann langsam damit beginnen, die Saison 2021/2022 zu planen, nachdem die vergangenen beiden Spielzeiten wegen der Pandemie abgebrochen werden mussten.

„Wir werden den Vereinen vielleicht schon in der nächsten Woche erste Informationen zur kommenden Saison mitteilen können“, sagt Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballausschusses im FVN. Einen konkreten Termin für den ersten Spieltag wollte er zwar noch nicht nennen. „Ich gehe aber derzeit davon aus, dass wir irgendwann im August beginnen können – ob wir mit einem Start am 15. oder am 22. August planen werden, müssen wir noch sehen“, sagt Jades.

Bei allem Optimismus müsse der Verband bei der Vorbereitung der Spielzeit allerdings auch berücksichtigen, dass es wegen der Pandemie noch einmal zu einem Lockdown kommen könnte. „Wir kalkulieren selbstverständlich ein, dass die Saison wegen Corona wieder unterbrochen werden könnte. Doch ich habe nicht zuletzt wegen der immer größer werdenden Zahl von Geimpften und Genesenen die Hoffnung, dass wir die Spielzeit diesmal sportlich beenden können“, so Jades.

Der große Problemfall in der erst unterbrochenen und dann annullierten vergangenen Saison war auf Verbandsebene bekanntlich die Oberliga, in der 23 Teams starteten. Auch in der kommenden Saison werden 23 Mannschaften in der fünfthöchsten Klasse auflaufen. Dabei scheint es aber ausgeschlossen zu sein, dass für diese Teams noch einmal ein Modus mit Hin- und Rück­runde und somit 46 Spieltagen geplant wird.

Der FVN hat die Oberliga-Vereine mittlerweile um eine Stellungnahme gebeten, wie sie sich den Ablauf der kommenden Saison vorstellen könnten. Über diese Vorschläge soll dann in einer Videokonferenz diskutiert werden. „Wir werden uns die Meinung der Klubs anhören und anschließend im Verbands-Fußballausschuss eine Entscheidung für die Oberliga treffen“, sagt Jades.