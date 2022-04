Fußball-Landesliga : Familienduell bei der SV Hönnepel-Niedermörmter

Kalkar Keeper Dominik Langenberg erwartet mit der SV Hö.-Nie. den TSV Wachtendonk-Wankum, den sein Vater Guido Contrino coacht. Beide freuen sich auf die Partie, in der sie erstmals Gegner sein werden.

So schnell kann es gehen. Trainer Thomas Geist hatte vor ein paar Tagen noch davor gewarnt, dass sich die SV Hönnepel-Niedermörmter ihrer Sache in der Fußball-Landesliga noch nicht zu sicher sein dürfte, obwohl sie ihren Vorsprung vor den Abstiegsplätzen da gerade auf acht Punkte vergrößert hatte. Er behielt Recht. Seit Donnerstagabend sind es nur noch zwei Zähler, die das Geist-Team von der Bezirksliga trennen. Denn der TSV Meerbusch II ist nach seinem 3:0-Erfolg im Nachholspiel bei der SGE Bedburg-Hau, wogegen die SGE Einspruch eingelegt hat, bis auf zwei Punkte herangekommen.

„Ich habe immer gesagt, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird. Aber wir haben weiter alles selbst in der Hand“, sagt Geist. Er erwartet mit seinem Team jetzt am Montag, 15 Uhr, den TSV Wachtendonk-Wankum, der zuletzt in bestechender Form war. „Wir müssen alles raushauen und auch ein wenig Spielglück haben, wenn wir in dieser Partie punkten wollen“, sagt Geist.