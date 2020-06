Fußball : Der Uedemer SV wartet noch auf seine Belohnung

Uedem Der Verein ist sich noch nicht sicher, ob er künftig in der Bezirksliga spielen wird. Das erschwert auch die Planungen für die neue Saison. Zwei Neuzugänge stehen allerdings bereits fest.

Der Uedemer SV hängt weiter in der Schwebe. Die Mannschaft darf sich zwar große Hoffnungen auf den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga machen, da sie in der abgebrochenen Saison in der Kreisliga A mit acht Punkten Vorsprung vor Rang drei auf dem zweiten Aufstiegsplatz steht. Doch noch sieht Trainer Martin Würzler sich und sein Team nicht in der höheren Klasse. „Es herrscht derzeit noch eine zu große Ungewissheit. Zwar scheint es Tendenzen zu geben, die für uns sprechen. Doch so lange eine endgültige Entscheidung seitens des Verbandes nicht getroffen ist, sehen und fühlen wir uns nicht als Bezirksligist“, sagt der Uedemer Übungsleiter. Wenn es mit dem Sprung in die höhere Klasse klappen sollte, könnte der Coach in seinem dritten Jahr als Trainer beim USV bereits den zweiten Aufstieg feiern.