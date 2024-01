Fußball im Kreis Kleve Spannende Turniere beim SuS Kalkar

Ausrichter SuS Kalkar zog nach den vier Fußball-Turnieren, die er in der Sporthalle Am Bollwerk veranstaltete, zufrieden Bilanz. „Die Organisation hat prima geklappt. Der Besuch war an allen drei Tagen gut. Und die Zuschauer haben viele spannende Spiele gesehen. Ein Dank gilt den Schiedsrichtern und ehrenamtlichen Helfern“, sagte Tobias Seegers von der Fußball-Abteilung des SuS Kalkar.