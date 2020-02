Fußball : Björn Mende und Tobias Lamers bleiben Trainer der SGE Bedburg-Hau III

Bedburg-Hau Die Aufgaben werden beim B-Ligisten, der in der Gruppe eins derzeit auf dem vierten Platz steht, ab dem Sommer aber anders verteilt. Dann soll Lamers mehr Verantwortung übernehmen. Sonntag spielt das Team beim BV DJK Kellen, der sich in der Winterpause verstärkt hat.

Es kommt im Fußball-Kreis eher selten vor, dass der Trainer einer in der B-Liga spielenden Mannschaft gleichzeitig Vorsitzender eines Vereins ist, dessen erste Mannschaft in der Landesliga kickt. Die Rede ist von Björn Mende. Er trainiert die SGE Bedburg-Hau III, die in der Gruppe eins am Sonntag, 15 Uhr, beim BV DJK Kellen antritt, mit Tobias Lamers. Die SGE III rangiert mit 39 Punkten aus 20 Partien auf Platz vier und spielt laut Aussage von Mende die bisher beste Saison seit dem Aufstieg vor fast drei Jahren. Großen Anteil daran haben die Offensivkräfte Dominik Moß (14 Tore), Robson Wirkom (11) und Immanuel Dadson (10).