Fußball : Sascha Horsmann kündigt seinen Abschied beim SV Rindern II an

Kleve Der Coach des B-Ligisten nennt private Gründe für seinen Rückzug. Mit dem bisherigen Abschneiden seiner Mannschaft ist er nicht wirklich zufrieden. Daher gibt der 35-Jährige nun ein neues Saisonziel aus.

Sascha Horsmann, der früher das Tor von Viktoria Goch und des 1. FC Kleve hütete, mit dem SV Grieth 2020 in die Kreisliga A aufstieg und seit der Saison 2020/21 den SV Rindern II in der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern, Gruppe eins, trainiert, kündigt seinen Abschied zum Saisonende an. Er wird den SV Rindern II in der Spielzeit 2022/23 nicht mehr betreuen. „Der Vorstand und die Spieler wissen Bescheid. Die Entscheidung ist schon lange in mir gereift, und ich fokussiere mich dann auf meine Frau sowie auf meine zwei kleinen Söhne, die lange auf mich verzichten mussten. Trotzdem freue ich mich auf das letzte halbe Jahr in Rindern, wo ich mich wohl gefühlt habe. Und irgendwann und irgendwo werde ich vielleicht wieder ins Trainergeschäft einsteigen“, sagt Horsmann, der sich auf dem Weg zum Dachdeckermeister befindet.