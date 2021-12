Fußball : Thomas Geist ist neuer Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter

Kalkar Der 57-Jährige, der Sportlicher Leiter des FC Neukirchen-Vluyn ist und es auch bleibt, tritt beim Landesligisten die Nachfolge von Sven Schützek an.

Der 57-Jährige Trainer soll das abstiegsgefährdete Team zum Klassenerhalt führen. Der Coach war in der Vergangenheit unter anderem bereits für den VfB Homberg, den SV Sonsbeck sowie für den SV Straelen aktiv. Aktuell steht er beim Kreisligisten FC Neukirchen-Vluyn als Sportlicher Leiter in der Verantwortung.

Programm Am Sonntag, 27. Februar, empfangen die Schwarz-Gelben den Tabellenfünften Fichte Lintfort zum Nachholspiel in der Landesliga.

Ausblick Am Dienstag, 18. Januar, steht der Trainingsauftakt bei der SV Hönnepel-Niedermörmter an. Etwaige Neuzugänge sollen möglichst dann schon an Bord sein.

Thomas Geist hatte seine Trainer-Laufbahn vor zwei Jahren eigentlich bereits für beendet erklärt. Die Begeisterung habe er zwar nie verloren. Doch Geist erklärte damals: „Ich möchte es jetzt anders haben.“ Nun also der Sinneswandel. „Ein Anruf und die anschließenden Gespräche haben mich überzeugt. Ich denke, dass der Klassenerhalt absolut noch möglich ist. Und ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft Qualität hat. Natürlich wird es in der Kürze der Zeit nicht einfach werden. Das weiß ich und das weiß auch jeder im Umfeld des Vereins. Aber wir werden alles daransetzen, es zu schaffen. Ich habe die Zeit, den Willen und den Ehrgeiz für diese Aufgabe“, sagt Thomas Geist.

Der 57-Jährige, der in Goch wohnt und im Marketing-Bereich sowie als Gastronom tätig ist, blickt bereits auf eine bemerkenswerte Laufbahn im Trainergeschäft zurück. So war er etwa für den VfB Homberg, Preußen Vluyn, den SV Lintfort, SV Neukirchen sowie Hamborn 07 aktiv. Beim SV Straelen war er als Cheftrainer, Jugendcoach und Manager unterwegs, hinzu kamen zwei Engagements beim SV Sonsbeck.

In der Rückrunde 2015/16 übernahm er dann den A-Ligisten FC Moers-Meerfeld, den er umgehend zum Aufstieg in die Bezirksliga führte. Vor zwei Jahren trat Thomas Geist jedoch kürzer und übernahm den Job als Sportlicher Leiter beim FC Neukirchen-Vluyn. Dem A-Ligisten will der Unternehmensberater auch treu bleiben. „Diese Tätigkeiten kann man gut kombinieren. Ich habe den Neukirchener Vorstand, das Trainerteam und die Spieler bereits informiert“, sagt Thomas Geist.

Den Fußball im Kreis Kleve habe er in den vergangenen Jahren weiter beobachtet. „Wenn man so lange im Geschäft ist wie ich, verfolgt man den lokalen Sport natürlich sehr genau. Ich habe in den vergangenen Jahren mehrere Angebote erhalten. Daher hat mich der Anruf aus Kalkar auch nicht überrascht, höchstens der Zeitpunkt war überraschend“, sagt Thomas Geist, der sich nun in der Winterpause auch darum bemühen will, neue Spieler für den Verein in Abstiegsnot zu gewinnen.