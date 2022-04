Fußball-Landesliga : Thomas Geist bleibt Coach der SV Hö.-Nie.

Thomas Geist hat bei der SV Hönnepel-Niedermörmter für Aufbruchstimmung gesorgt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Der 57-jährige Trainer, der die SV Hönnepel-Niedermörmter wieder auf Kurs gebracht hat, sagt dem Verein zu. Der Klub will neue Wege gehen und mehr auf junge Akteure aus der Region setzen.

Thomas Geist wird auch in der kommenden Saison bei der SV Hönnepel-Niedermörmter an der Linie stehen. Der Trainer, der den Fußball-Landesligisten in der Winterpause in akuter Abstiegsgefahr übernommen hat und mittlerweile mit dem Team auf dem besten Weg ist, die Mission Klassenerhalt zu erfüllen, hat sich mit dem Verein auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Geist verlängert seinen Vertrag um eine Saison – mit der Option auf ein weiteres Jahr. Das teilten der 57-jährige Coach und Teammanager Michael Kröll am Donnerstag auf Anfrage mit.

Thomas Geist hatte dem Verein erst einmal nur die Zusage für den Rest der Spielzeit gegeben, als er im Winter die Nachfolge von Sven Schützek angetreten hat. „Ich wollte mir bei der SV Hönnepel-Niedermörmter erst einmal alles in Ruhe anschauen“, so Geist. Das hat er mittlerweile getan und ein in der Hinrunde stark verunsichertes Team auf Kurs gebracht. Der Trainer und der Verein haben bei den Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit beschlossen, künftig andere Wege zu gehen. Auf lange Sicht möchte Geist ein Team aufbauen, in dem vor allem junge Kräfte aus der Region stehen. „Denn diese Saison hat gezeigt, dass es so, wie es bislang gelaufen ist, hier nicht weitergehen kann“, sagt der Coach.

Info Corona-Fälle: Spiel beim VfL Rhede abgesagt Absetzung Das für den heutigen Freitag geplante Spiel der SV Hönnepel-Niedermörmter beim VfL Rhede wurde abgesetzt. Das hatte die SV Hö.-Nie. bei Staffelleiter Holger Tripp beantragt, weil es vier Corona-Fälle in ihrem Team gibt. Drei der vier Spieler, die positiv getestet wurden, standen am vergangenen Sonntag beim 3:0 gegen den TSV Wachtendonk-Wankum auf dem Platz.

Der Verein ist froh, dass der erfahrene Trainer seine Arbeit fortsetzt. „Thomas Geist hat das geschafft, was wir uns von ihm erhofft haben. Wir haben in den Gesprächen, die wir mit den Spielern geführt haben, auch festgestellt, welch hohe Meinung die Akteure von ihrem Trainer haben“, sagt Michael Kröll, Teammanager des Landesligisten. Co-Trainer Marko Milosevic wird seinen Job ebenfalls weitermachen. Kröll schätzt dessen Arbeit. „Er hat seinen Anteil am Aufschwung, weil er zum Beispiel immer wieder Extra-Schichten mit Spielern eingelegt hat.“

Keine Frage: Thomas Geist hat für eine Aufbruchstimmung bei der SV Hö.-Nie. gesorgt. Der Verein hat in den vergangenen Jahren stets darauf gesetzt, mit namhaften Verstärkungen die Garantie einzukaufen, dass das Team in der Landesliga eine gute Rolle spielen kann. Das gelang nicht ansatzweise, weil es für den Klub seit dem Abstieg aus der Oberliga im Jahr 2017 auch eine Klasse tiefer stets nur ums Überleben ging. „Wenn du immer nur das Gleiche tust und damit keinen Erfolg hast, dann musst du irgendwann etwas verändern, um vielleicht wieder Erfolg zu haben“, sagt Geist.

Marvin Hitzek (links) bleibt. Foto: Ja/Venn, J. (jven)

Deshalb soll jetzt versucht werden, mehr auf talentierte Spieler aus der Umgebung zu setzen. „Mir macht die Arbeit mit jungen Leuten Spaß. Deshalb gibt es für mich auch keine Alternative zu diesem Weg“, so Geist. Wobei der Trainer und Teammanager Michael Kröll wissen, dass der neue Weg behutsam eingeschlagen werden muss. Will heißen: Der Klub wird sich jetzt nicht auf einen Schlag von allen erfahrenen Kräften trennen, die im Kader stehen. „Das Ziel muss es sein, eine Mannschaft aufzubauen, die über Jahre zusammenwächst. Es darf nicht, wie es in der Vergangenheit der Fall war, jeden Sommer einen großen Umbruch bei der SV Hönnepel-Niedermörmter geben“, sagt Geist.

Wie sehr sich das Personalkarussell jetzt drehen wird, steht noch nicht fest. Sicher ist, dass drei Akteure den Klub verlassen: Baris Özcelik (FC Neukirchen-Vluyn), Lewis Brempong und Maik Noldes (beide GSV Moers). Marvin Hitzek, Peter Mayr, Dustin Eichholz, Elidon Bilali, Aldin Salihovic und Finn Verweyen haben für die kommende Saison bereits zugesagt.