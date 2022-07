Testspiele der Fußball-Bezirksligisten : Alemannia Pfalzdorf ist von der Bestform noch weit entfernt

Der 1. FC Kleve II gewann sein Testspiel bei der SGE Bedburg-Hau II mit 4:0. „Die Tendenz stimmt“, sagte Trainer Marco Schacht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Niederrhein Die Mannschaft zeigt beim 3:3 gegen Borussia Veen nur 30 Minuten lang eine gute Leistung. Viktoria Goch verliert mit 0:4 beim VfB Speldorf. Der SV Straelen II unterliegt bei den A-Junioren des 1. FC Mönchengladbach mit 3:4.

Von Joachim Schwenk

Fußball-Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf ist gut zwei Wochen vor dem Saisonstart noch nicht in der Verfassung, wie es Coach Thomas Erkens und Co-Trainer Jürgen Zeegers gerne hätten. Der Neuling bot am Sonntag beim 3:3 (3:2) im Testspiel gegen den A-Kreisligisten Borussia Veen nur phasenweise eine ansprechende Leistung. „Wir haben im Training sehr konzentriert auf diese Partie hingearbeitet. Und dann hat die Mannschaft nur 30 Minuten gut gespielt. Das wird für die Bezirksliga so nicht reichen. Wenn die Spieler dies nicht in ihre Köpfe bekommen, dann werden wir es äußerst schwer haben“, sagte Co-Trainer Jürgen Zeegers.

Die Alemannia war in der Partie bereits nach 300 Sekunden in Rückstand geraten. Dann begannen besagte 30 Minuten mit gutem Fußball, in denen Nick Helmus (15.) und Luca Stratemann (26., 36.) für eine 3:1-Führung sorgten. Dann ließ das Team stark nach und gab den Vorsprung noch aus der Hand.

Der 1. FC Kleve II, der sich in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert hat, überzeugte beim 4:0 (1:0) beim A-Liga-Aufsteiger SGE Bedburg-Hau II ebenfalls nicht über 90 Minuten. „Die erste Hälfte war noch nicht so gut. Doch dann lief es. Wir hätten am Ende noch mehr Tore erzielen müssen“, sagte Marco Schacht. Lorenz Wegenaer (44.), Hogir Adar (64., 76.) und Nicolas Dittrich (71.) trafen für den 1. FC Kleve II. Schacht ist mit dem Stand der Dinge in der Vorbereitung zufrieden. „Die Tendenz stimmt“, sagte er.

Bezirksligist Viktoria Goch musste sich beim Landesliga-Absteiger VfB Speldorf mit 0:4 (0:1) geschlagen geben. „Wir waren in vielen Situationen einen Schritt zu spät. Ich bin generell ein Trainer, der Ergebnissen in der Vorbereitung keinen allzu hohen Stellenwert beimisst. Trotzdem könnte das ein Warnschuss zur rechten Zeit gewesen sein“, sagte der Gocher Coach Daniel Beine. Seine Mannschaft war zum ersten Mal in der Vorbereitung ohne eigenen Treffer geblieben.

Patrick Znak, Trainer des Bezirksliga-Aufsteigers Kevelaerer SV, war nach dem 2:0 (1:0) beim A-Ligisten SC Auwel-Holt ebenfalls nicht zufrieden mit seinem Personal. „Wir können sicherlich besser Fußball spielen. Ich hätte gedacht, dass wir schon weiter wären“, sagte Znak. Jona Wassen (23., 90) erzielte die Treffer der Gäste.