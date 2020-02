Fußball : Das Duell der Top-Teams in der Kreisliga A

Das Duell der Top-Teams in der Kreisliga A

Der SV Rindern – hier Jefferson Gola – will seine Heimserie im Spitzenspiel ausbauen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kreis Kleve Der Spitzenreiter SV Rindern, der noch ungeschlagen ist und alle Heimspiele in dieser Saison gewonnen hat, erwartet am heutigen Freitag den Tabellenzweiten Uedemer SV, der das beste Auswärtsteam im Kreisliga-Oberhaus ist.

Von Per Feldberg

Die Fußball-Kreisliga A meldet sich aus der Winterpause zurück – und das direkt mit einem Gipfeltreffen. Bereits am heutigen Freitag, 20 Uhr, steht das Top-Spiel im Kreisliga-Oberhaus an. Der immer noch ungeschlagene Spitzenreiter SV Rindern (44 Punkte) empfängt um 20 Uhr auf dem Rasenplatz im Schatten der Wasserburg den Tabellenzweiten Uedemer SV, der vier Zähler weniger auf dem Konto und schon ein Spiel mehr ausgetragen hat. Die Mannschaft von Trainer Joris Ernst ist nicht nur motiviert, weil es zum Duell der beiden besten Teams in der Liga kommt. „Wir sind vor allem froh, nach der langen Pause endlich wieder um Punkte spielen zu können“, sagt der Übungsleiter.