Fußball-Landesliga : Einstand nach Maß für Thomas Geist

Kalkar Die SV Hönnepel-Niedermörmter feiert im ersten Pflichtspiel unter der Regie des neuen Trainers einen wichtigen 2:1-Sieg beim TSV Meerbusch II und verlässt die Abstiegsplätze.

Weil die erste Mannschaft des TSV mit großen Personalproblemen zu kämpfen hat, standen bei der Zweitvertretung kaum Akteure mit Oberliga-Erfahrung auf dem Rasen – ein Vorteil für die Gäste. Beide Teams lauerten anfangs auf gegnerische Fehler, allerdings hatte die SV Hö.-Nie. leichte Feldvorteile. Zur ersten aussichtsreichen Gelegenheit kam Angreifer Marvin Ellmann (32.), der aus spitzem Winkel den Pfosten traf. Marvin Hitzek machte es zwei Minuten später deutlich besser. Nach einer Ecke setzte Hitzek an der Mittellinie zu einem schnellen Solo an, im Strafraum spitzelte er den Ball an Meerbuschs Torwart zum 1:0 vorbei.

Termin Der Termin für das am Wochenende zuvor ausgefallene Heimspiel der SV Hönnepel-Niedermörmter gegen Fichte Lintfort steht fest. Die Nachholpartie aus der Hinrunde soll jetzt am Donnerstag, 17. März, 20 Uhr, steigen.

Ab der 71. Minute kickte der TSV Meerbusch II in Unterzahl, Mittelfeldspieler Leon Troschka hatte nach erneutem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen. Dennoch blieb es spannend. Die SV Hö.-Nie. spielte einige aussichtsreiche Szenen nicht zu Ende, weshalb der Gegner in der Partie blieb. „Taktisch haben wir es heute gut gemacht. Dennoch ist es nicht verwunderlich, dass wir hinten raus dann noch einmal etwas nervös und unruhig werden. Immerhin haben wir in der Vergangenheit durchaus mal häufiger spät ein Gegentor bekommen“, sagte Thomas Geist. Die Siegesmentalität seiner Mannschaft aber habe in der wichtigen Begegnung gestimmt.