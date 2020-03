Fußball : Wichtiger Sieg für den SV Donsbrüggen

Kreis Kleve Kreisliga A: Das Team bezwingt den SV Herongen mit 1:0. Alemannia Pfalzdorf gewinnt nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2.

Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A sicherte sich der SV Donsbrüggen durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg in der Heimpartie gegen Blau Weiss Herongen Dabei bekamen die Zuschauer Am Nössling nur magere Kost geboten. Doch konnten zumindest die heimischen Fans in der 43. Minute jubeln, als Henning Klösters den Treffer des Tages erzielte. „Es war kein gutes Spiel, aber natürlich bin ich über die drei Punkte glücklich“, sagte Donsbrüggens Trainer Christian Roeskens. Der Tabellenzehnte hat jetzt sechs Zähler Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.