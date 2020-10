Fußball : SuS Kalkar spielt bisher eine gute Rolle

Kalkar Der B-Ligist belegt in der Gruppe eins den dritten Platz. Am kommenden Sonntag spielt die Mannschaft gegen den Tabellenzweiten DJK Appeldorn. „Vor hoffentlich vielen Zuschauern wollen wir ein unangenehmer Gegner sein“, sagt Spielertrainer Dennis Thyssen.

Wegen eines Corona-Verdachts musste am vergangenen Sonntag die Begegnung in der Fußball-Kreisliga B Kleve-Geldern, Gruppe eins, zwischen dem SuS Kalkar und dem SV Schottheide-Frasselt abgesagt werden. Nun steht für den SuS am kommenden Sonntag, 15 Uhr, das ewig junge grün-weiße Kalkarer Lokalderby und Top-Spiel gegen die DJK Appeldorn auf dem Programm.