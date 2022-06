Fußball-Kreisliga B : SuS Kalkar nach Thyssen-Rücktritt auf Trainersuche

Kalkar Der Coach hatte dem Verein vor der Winterpause die Zusage für eine weitere Saison gegeben. Jetzt verlässt er den B-Ligisten mit seinem Trainerteam.

Der SuS Kalkar, der in der gerade beendeten Saison in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern den siebten Tabellenplatz belegt hat, muss sich für die kommende Spielzeit einen neuen Coach suchen. Spielertrainer Dennis Thyssen hatte dem Verein vor der Winterpause eigentlich die Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Doch jetzt teilten der SuS Kalkar und der Übungsleiter mit, dass Dennis Thyssen, sein Co-Trainer Martin Lindau und Fitnesscoach Admir Bregu ihre Arbeit doch nicht fortsetzen werden.

„Mein Team und ich sind zurückgetreten. Wir haben das Gespräch mit dem Vorstand gesucht und mitgeteilt, dass für uns die Basis für eine weitere Zusammenarbeit aufgrund diverser Faktoren nicht mehr gegeben ist. Wir wollen den Weg für einen neuen Impuls freimachen“, sagt Dennis Thyssen. Er betont, dass die Trennung einvernehmlich erfolgt sei. „Ich fahre jetzt mit meiner Familie in den Urlaub. Danach werde ich sehen, wie es in welcher Form für mich weitergeht“, so Thyssen.