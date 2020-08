Fußball : Spieler von Viktoria Goch ist mit dem Coronavirus infiziert

Goch Ein Kicker des Bezirksligisten ist positiv getestet worden. Bei der ersten Untersuchung vor rund einer Woche fiel das Ergebnis negativ aus. Test- und Pokalspiele sind abgesagt worden.

Der Frust beim Coach ist groß, aber nicht wegen des positiven Befundes. „Wir hatten die Erlaubnis, dass wir seit vergangenem Montag wieder trainieren und spielen dürfen. Mich ärgert die Vorgehensweise der Gesundheitsämter und die unterschiedlichen Bestimmungen in den Kreisen. Es hat ja nicht nur sportliche Auswirkungen, sondern auch berufliche. Jedes Mal, wenn ein Spieler in Quarantäne muss, fehlt er am Arbeitsplatz“, sagt er. Der Verein leite nun die Daten an das Gesundheitsamt weiter und wartet auf weitere Anweisungen.