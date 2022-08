Traumstart in der Fußball-Kreisliga B : Siegfried Materborn hat bereits drei Ausrufezeichen gesetzt

Traumstart in der Fußball-Kreisliga B

Kleve Der Titelanwärter hat in der Gruppe eins seine ersten drei Spiele klar gewonnen und dabei beachtliche 27 Treffer erzielt. Spielertrainer Sebastian Eul will die bisherigen Erfolge nicht überbewerten.

Siegfried Materborn hat in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern einen Traumstart hingelegt. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Eul steht nach drei Partien mit der Maximalausbeute von neun Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 27:3 an der Tabellenspitze. „Das war ein sehr ordentlicher Start. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind in einer guten Verfassung“, sagt der 37-jährige Coach.