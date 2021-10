Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau will dem Tabellenzweiten Paroli bieten

Bedburg-Hau Der Landesligist, der zuletzt knapp und spät gegen den VfL Tönisberg gewann, ist an diesem Sonntag bei BW Dingden gefordert. Verstecken muss sich die SGE auch keinesfalls.

Am Sonntag, 15 Uhr, treten die Grün-Schwarzen beim überraschenden Tabellenzweiten Blau-Weiß Dingden an, den keiner vor dem Saisonstart so wirklich auf dem Zettel hatte. Eine Woche später geht es für die SGE zum Spitzenreiter SV Sonsbeck. Spätestens nach dem 2:1-Erfolg der Dingdener beim haushohen Meisterschaftsfavoriten aus Sonsbeck am vergangenen Spieltag dürfte sich die Meinung der Konkurrenz aber geändert haben.