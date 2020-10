Fußball : SGE Bedburg-Hau geht überraschend leer aus

Bedburg-Hau Der Landesligist kassiert ein 1:2 beim Tabellenvorletzten VfL Rhede. SGE-Trainer Sebastian Kaul ist mit der Leistung seiner Schützlinge größtenteils nicht zufrieden.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau ist am späten Donnerstagabend beim vermeintlichen Außenseiter VfL Rhede mit 1:2 (1:1) leer ausgegangen. Die Partie begann turbulent. Als sich die SGE noch sortierte, lag der Gastgeber, der zuvor erst einen Punkt auf dem Konto hatte, schon in Führung. Simon Lechtenberg (8.) hatte zum 1:0 getroffen. Doch auf kuriose Art und Weise markierte die SGE wenig später den Ausgleich durch Robin Deckers (12.), der einen Freistoß direkt verwandelt hatte.

Am erneuten Rückstand hatten die Grün-Schwarzen deshalb lange zu knabbern. In der 77. Minute war es Christian Klunder, der per Kopf die riesige Torgelegenheit zum 2:2 hatte, doch Rhedes Torwart Rene Konst war zur Stelle. „Am Ende war es kein gutes Spiel von uns. Deshalb ging der Sieg für Rhede auch in Ordnung“, sagte Sebastian Kaul.