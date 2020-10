Fußball : SGE Bedburg-Hau kann mit einem Punkt leben

Bedburg-Hau Der Landesligist trennt sich mit 1:1 vom SV Scherpenberg. SGE-Spielertrainer Sebastian Kaul ist nicht unzufrieden. Nur die Chancenverwertung hätte durchaus besser sein können.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau ist in der Heimpartie gegen den SV Scherpenberg nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Die erste Hälfte dominierte der Gastgeber. Während der SV Scherpenberg vor dem Seitenwechsel nicht keiner Torchance kam, hatte die SGE gleich mehrere. In der siebten Minute bediente Robin Deckers den frei stehenden Julius Kühn, dessen flache Hereingabe Falko Kersten knapp verpasste.

Mit der nächsten Gelegenheit gingen die Hasselter dann in Führung. Deckers startete einen schnellen Antritt, bediente in der Mitte Kersten, der mit seinem siebten Saisontreffer zum 1:0 (14.) traf. In der Folgezeit war die SGE drauf und dran, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Wieder war es Deckers, der über links marschierte, aber vergeblich den passenden Abnehmer im Strafraum suchte. In der 32. Minute hatte Deckers dann nach einer Flanke des starken Lukas Ehrhardt das 2:0 auf dem Fuß, traf aber mit dem ersten und mit dem zweiten Versuch den Ball nicht richtig.