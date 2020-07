Fußball : SGE Bedburg-Hau startet in die Vorbereitung

Bedburg-Hau Der Landesligist hat am Wochenende die erste Einheit absolviert. Mit dabei waren fünf von sieben Neuzugängen. Bis zum ersten Pflichtspiel haben die Verantwortlichen sieben Testpartien geplant.

Zum Beginn mischten Torwart Jendrik-Jan-Alexander Maas (zuletzt DJK Appeldorn) sowie Marcel Flietel (SV Vrasselt), Julian Kühn (TSV Weeze), Raven Olschewski (PSV Wesel) und Miguel Wurring (Siegfried Materborn, A-Jugend) bereits mit. Bei den Einheiten am Wochenende stieß auch Tom Versteegen (SV Vrasselt) zur Mannschaft. Von den neuen Spielern fehlte lediglich Bahri Kera (SV Rindern). Der 31-Jährige wird aber in dieser Woche ins Training einsteigen. „Wir haben unseren Kader deutlich verjüngt. Schon in den ersten Einheiten war zu spüren, dass die Neuen für frischen Wind sorgen können“, sagt Sebastian Kaul, der bei der SGE in seine siebte Saison als Trainer geht.