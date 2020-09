Fußball : SGE Bedburg-Hau möchte weiteren Sieg nachlegen

Am Sonntag genießt die SGE Bedburg-Hau Heimrecht (Symbolbild). Foto: dpa/Tobias Hase

Bedburg-Hau Der Landesligist trifft am Sonntag auf den PSV Wesel-Lackhausen. Trainer Sebastian Kaul möchte mit seiner Mannschaft an den 4:1-Auftakterfolg am vergangenen Wochenende anknüpfen.

Von Christopher Hecht

Verspätet in die Saison der Fußball-Landesliga gestartet und gleich ein Ausrufezeichen gesetzt: Vergangenes Wochenende gelang der SGE Bedburg-Hau in durchaus beeindruckender Manier ein verdienter 4:1-Erfolg gegen die VSF Amern. Dementsprechend zufrieden war Trainer Sebastian Kaul mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft den Plan über fast 90 Minuten umsetzte. Am Sonntag, 15 Uhr, haben die Grün-Schwarzen erneut ein Heimspiel vor der Brust und treffen auf den PSV Wesel-Lackhausen.

Für die SGE ist das eine durchaus machbare Aufgabe oder wie Kaul es ausdrückt. Die Weseler seien ein Gegner auf Augenhöhe. Trotzdem ist das Ziel der SGE klar: An der Hasselter Schulstraße sollen im Idealfall regelmäßig nach Schlusspfiff drei Punkte eingefahren werden, um schnellstmöglich den Klassenerhalt zu sichern und sorgenfrei die weitere Spielzeit vor der Brust zu haben. „Wir sind mit einem überzeugenden Auftritt sehr gut gestartet“, sagt Kaul. „Unser Ziel in Lackhausen wird primär sein, an diese Leistung anzuknüpfen und im Idealfall die nächsten Punkte einzufahren.“