Fußball: SGE Bedburg-Hau II

Fußball-Kreisliga A: Die Elf der SGE Bedburg-Hau II muss etliche Zugänge integrieren. Geblieben ist hingegen die Vorgabe für die Saison.

Von Per Feldberg

Sieben Jahre war Raphael Erps Trainer der Spielgemeinschaft Kessel/Hommersum-Hassum sowie zuvor der Spielvereinigung Kessel. In der kommenden Spielzeit wird der 40-jährige Coach nun die sportliche Verantwortung für die zweite Mannschaft der SGE Bedburg-Hau tragen. „Bereits in der Winterpause bin ich mit den Verantwortlichen in Kessel übereingekommen, dass dies meine letzte Spielzeit als Trainer ist. Eigentlich hatte ich mich auf eine Pause eingestellt und wollte mir das ein oder andere Spiel entspannt von den ansehen“, erklärt Erps.