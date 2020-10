Fußball : SGE Bedburg-Hau muss sich beim VfL Tönisberg steigern

Bedburg-Hau Der Landesligist hat nach drei Spielen erst drei Punkte auf dem Konto. Am Sonntag tritt die Mannschaft beim Aufsteiger an, der ebenfalls noch nicht aus den Startlöchern gekommen ist.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau steht nach drei Partien erst mit drei Punkten da, weil das Team von Trainer Sebastian Kaul in der Heimpartie gegen den PSV Wesel (2:3) viel Pech hatte und dann am Mittwoch beim TSV Meerbusch II (2:3) das Fußballspielen – nach einer halben Stunde in Führung liegend – einstellte, was zu kapitalen Schnitzer in der Defensive führte. Kaul war verwundert über das Nachlassen seiner Schützlinge.